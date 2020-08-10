شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية: تسجيل 687 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 4 حالات والان مع التفاصيل

الإثنين 10 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الصحة الكويتية ،اليوم الاثنين، تسجيل 687 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الحالات المسجلة الى 72400 حالة.

Advertisements واوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، بان الوزارة سجلت 4 وفيات جديدة لترتفع الحصيلة الاخيرة مجموع حالات الوفاة المسجلة الى 482 حالة وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم ،شفاء 509 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 64028 حالة.

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