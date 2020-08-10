شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: تسجيل 1257 اصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 1439 حالة والان مع التفاصيل

الإثنين 10 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية ،اليوم الاثنين، عن تسجيل 1257 حالة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 289947 حالة، من بينها (33270 ) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1824) حالة حرجة.

Advertisements واوضحت الوزارة في تقريرها اليومي ،بأن عدد المتعافين من الفيروس في المملكة وصل إلى (253478) حالة بإضافة (1439) حالة تعاف جديدة، وبلغ عدد الوفيات (3199) حالة، بإضافة (32) حالة وفاة جديدة.

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