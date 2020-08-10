تسجيل 2132 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ايران

اعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الاثنين، تسجيل 2132 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 2020 إصابة سجلتها أمس الأحد.
وذكر بيان لوزارة الصحة الإيرانية، انه "تم تسجيل 2132 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 328844، منها 3992 حالة حرجة يرقد أصحابها في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 189 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 18616".
ولفت البيان إلى" ارتفاع عدد المتعافين إلى 286642 شخصا، إضافة إلى إجراء 2.711.817 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم".
وأضاف أن "26 إقليما لإيرانيا لا تزال في وضع صحي خطير، منها 15 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي : طهران، قم، مازندران، غلستان، خراسان شمالي، أردبيل، أصفهان، البرز، خراسان رضوي، كرمان، سمنان، أذربيجان الشرقية، مركزي، يزد، جيلان".
ولفت البيان إلى" ارتفاع عدد المتعافين إلى 286642 شخصا، إضافة إلى إجراء 2.711.817 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم".
وأضاف أن "26 إقليما لإيرانيا لا تزال في وضع صحي خطير، منها 15 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي : طهران، قم، مازندران، غلستان، خراسان شمالي، أردبيل، أصفهان، البرز، خراسان رضوي، كرمان، سمنان، أذربيجان الشرقية، مركزي، يزد، جيلان".
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