بعد صراع مع كورونا.. 'رامبو' العراق في ذمة الله

رياضة 2020-08-10 | 15:25 10,971 مشاهدة اعلن الاتحاد العراقي لبناء الاجسام، وفاة البطل العراقي محمد الموسوي "رامبو"، متأثراً بمضاعفات اصابته بفيروس كورونا وقال الاتحاد في بيان إن "الاتحاد العراقي المركزي لبناء الاجسام، يعلن وفاة احد ابطال العراق بطلنا الدولي الكابتن محمد الموسوي". وأضاف ان "الموسوي توفي إثر اصابته بفيروس كورونا، نسأل المولى عز وجل ان يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته".



المحرر: محمد خليل

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