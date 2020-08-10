ليوث الرافدين يدخلون المرحلة الثانية من الإعداد الداخلي

2020-08-10 | 15:13
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أشاد مدرب منتخبنا الوطني للشباب بكرة القدم، قحطان جثير، بالمعسكر الداخلي للمنتخب والذي أقيم في محافظة كربلاء المقدسة للفترة من التاسع والعشرين من الشهر الماضي ولغاية التاسع من الشهر الجاري، وذلك تحضيراً لبطولة كأس آسيا للشباب تحت 19 عاما.
وأضاف جثير ان "المنتخب سيعاود تدريباته في العاصمة بغداد خلال الأيام المقبلة، ومن ثم سندخل في مرحلة الإعداد الثانية للمنتخب بإقامة معسكر تدريبي بداية الاسبوع المقبل في محافظة كربلاء أو أربيل، والذي سيكون من خلاله التحضير للمباريات الودية التي من المؤمل أن يخوضها المنتخب خلال الشهر المقبل، ضمن المنهاج الإعدادي له للبطولة القارية".
ووجه المدرب قحطان جثير شكره وتقديره إلى وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، لتكفله بمعسكر منتخب الشباب الداخلي، وكذلك الشكر والتقدير إلى محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، ونائبه جاسم الفتلاوي، والشكر موصول أيضاً إلى شرطة محافظة كربلاء والعتبة الحسينية، وكذلك مديرية شباب ورياضة كربلاء، وإلى علي شمس الدين الشهرستاني، مدير عام دائرة الاستثمار والتمويل الذاتي في وزارة الشباب والرياضة، وإلى جميع من ساهم بنجاح معسكر منتخب الشباب تحضيراً لبطولة آسيا.
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