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هؤلاء المستقيلون من الحكومة اللبنانية لغاية الان

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قدم عدد من المسؤولين اللبنانيين استقالتهم من الحكومة احتجاجا على التفجير حدث بمرفأ بيروت وادى الى مقتل واصابة المئات من المواطنين وتدمير العديد من المباني، اضافة الى ما تلته من تظاهرات تطالب باقالة الحكومة على خلفية ذلك.

والوزراء المستقيلين هم:

 


منال عبد الصمد وزيرة الاعلام

 

 

دميانوس قطار وزير البيئة

 

 

ماري كلود نجم وزيرة العدل (وسائل اعلامية لبنانية تؤكد انها لم تستقيل بشكل رسمي)

 

 

غازي وزني وزير المالية

 

 

 

 

اما النواب المستقيلين وهم:

 


ديما جمالي

 

 

ميشال معوض

 

 

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نعمة افرام

 

 

مروان حمادة

 

 

وبولا يعقوبيان

 

 

سامي الجميل

 

 

نديم الجميل

 

 

الياس حنكش

 

 

هنري الحلو

 

 

تريسي شمعون  السفيرة اللبنانية في الاردن

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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