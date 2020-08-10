هؤلاء المستقيلون من الحكومة اللبنانية لغاية الان

قدم عدد من المسؤولين اللبنانيين استقالتهم من الحكومة احتجاجا على التفجير حدث بمرفأ بيروت وادى الى مقتل واصابة المئات من المواطنين وتدمير العديد من المباني، اضافة الى ما تلته من تظاهرات تطالب باقالة الحكومة على خلفية ذلك. والوزراء المستقيلين هم:

منال عبد الصمد وزيرة الاعلام دميانوس قطار وزير البيئة ماري كلود نجم وزيرة العدل (وسائل اعلامية لبنانية تؤكد انها لم تستقيل بشكل رسمي) غازي وزني وزير المالية اما النواب المستقيلين وهم:

ديما جمالي ميشال معوض Advertisements نعمة افرام مروان حمادة وبولا يعقوبيان سامي الجميل نديم الجميل الياس حنكش هنري الحلو تريسي شمعون السفيرة اللبنانية في الاردن

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