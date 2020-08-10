الزراعة تكشف عن سبب نفوق الأسماك في هور الدلمج

كشفت وزارة الزراعة، الاثنين، عن سبب نفوق الأسماك في هور الدلمج من جهة المسطحات المائية المتاخمة لمحافظة الديوانية.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اللجنة التي شكلت تحركت مباشرة بعد حدوث حالات النفوق بأمر وزير الزراعة للكشف عن سبب نفوق الأسماك بعد تلقيه شكوى من احد المستثمرين في مجال تربية الأسماك في هور الدلمج في محافظة الديوانية، وبدورها انتدبت اللجنة فريقاً مختصاً من الاطباء البيطريين من مستشفى الديوانية البيطري ومسؤولين من مديرية زراعة المحافظة".
واضافت ان "نتائج اظهرت نفوق أنواع مختلفة من الأسماك و باوزان متفاوتة على سطح الماء"، مشيرة الى ان "الفريق المختص اجرى تشخيصاً تشريحيا على عينات الاسماك النافقة ولم يلاحظ وجود اي آفات منتشرة على السطح الخارجي للأسماك والزعانف والخياشيم كما لم تلاحظ اي تغييرات مرضية على الأسماك".
وتابع ان "التشريح بين وجود إصفرار و بقع نزفية دقيقة منتشرة على سطح الكبد في الأسماك مما يؤكد تسمم الاسماك"، موضحة انه "تم ارسال عينات من ( اكباد و غلاصم و طحال ) من الأسماك النافقة و كذلك نماذج من مياه و طحالب من مناطق مختلفة الى المختبرات لاغراض الفحص المختبري لمعرفة اسباب النفوق ".
ولفتت الى ان "دائرة البيطرة كشفت عدم وجود اصابة بايولوجية في عينات الاسماك المرسلة، كما بينت نتائج التحليل في مختبر شعبة الفايروسات ان النتيجة سالبة ما يؤكد عدم وجود اصابة فيروسية لمرض كوي هيربس فيروس"، موضحة ان "نتائج التحليلات خلصت الى ان نفوق الاسماك يعزى الى الصيد الجائر اللاقانوني باستخدام ( السموم والمبيدات والكهرباء ) الذي سبب هلاك انواع متعددة من الاسماك".
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