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الزراعة تكشف عن سبب نفوق الأسماك في هور الدلمج

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كشفت وزارة الزراعة، الاثنين، عن سبب نفوق الأسماك في هور الدلمج من جهة المسطحات المائية المتاخمة لمحافظة الديوانية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اللجنة التي شكلت تحركت مباشرة بعد حدوث حالات النفوق بأمر وزير الزراعة للكشف عن سبب نفوق الأسماك بعد تلقيه شكوى من احد المستثمرين في مجال تربية الأسماك في هور الدلمج في محافظة الديوانية، وبدورها انتدبت اللجنة فريقاً مختصاً من الاطباء البيطريين من مستشفى الديوانية البيطري ومسؤولين من مديرية زراعة المحافظة".

 

واضافت ان "نتائج اظهرت نفوق أنواع مختلفة من الأسماك و باوزان متفاوتة على سطح الماء"، مشيرة الى ان "الفريق المختص اجرى تشخيصاً تشريحيا على عينات الاسماك النافقة ولم يلاحظ وجود اي آفات منتشرة على السطح الخارجي للأسماك والزعانف والخياشيم كما لم تلاحظ اي تغييرات مرضية على الأسماك".

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وتابع ان "التشريح بين وجود إصفرار و بقع نزفية دقيقة منتشرة على سطح الكبد في الأسماك مما يؤكد تسمم الاسماك"، موضحة انه "تم ارسال عينات من ( اكباد و غلاصم و طحال ) من الأسماك النافقة و كذلك نماذج من مياه و طحالب من مناطق مختلفة الى المختبرات لاغراض الفحص المختبري لمعرفة اسباب النفوق ".

 

ولفتت الى ان "دائرة البيطرة كشفت عدم وجود اصابة بايولوجية في عينات الاسماك المرسلة، كما بينت نتائج التحليل في مختبر شعبة الفايروسات ان النتيجة سالبة ما يؤكد عدم وجود اصابة فيروسية لمرض كوي هيربس فيروس"، موضحة ان "نتائج التحليلات خلصت الى ان نفوق الاسماك يعزى الى الصيد الجائر اللاقانوني باستخدام ( السموم والمبيدات والكهرباء ) الذي سبب هلاك انواع متعددة من الاسماك".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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