شكرا لقرائتكم إصابة نجم هوليوود أنطونيو بانديراس بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الممثل الإسباني نجم هوليوود أنطونيو بانديراس، الاثنين، إصابته بفيروس كورونا. وبانديراس هو آخر نجوم هوليوود الذين أعلنوا إصابتهم بالفيروس المستجد. أنطونيو بانديراس

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