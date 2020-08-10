«سرعة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية» .. هيئة الدواء المصرية تسحب جميع تشغيلات مستحضر طبي شهير

قررت هيئة الدواء المصرية، سحب جميع تشغيلات مستحضر " Minirin nasal spray" والذي يستخدم في علاج التبول اللاإرادي، عن طريق الأنف، وذلك بناء على الطلب المقدم إلى الهيئة من الشركة المالكة للمستحضر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية د.علي الغمراوي، أن الهيئة أصدرت المنشور رقم " 15" لسنة 2020، موجهًا لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات بهدف توجيه إدارات الصيدلة لديها للقيام بسرعة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من مستحضر Minirin nasal spray لكافة التشغيلات بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية.

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وأضاف «الغمراوي» أن الهيئة أرسلت منشورا لشركات التوزيع يتضمن تجميد الأرصدة الموجودة لديهم، مطالبة باسترجاع ما تم بيعه للصيدليات بجميع محافظات الجمهورية مرة أخرى لمخازن الشركة المنتجة، وإبلاغ إدارات الصيدلة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات بالأرصدة والمرتجعات الخاصة بها.

وشدد على أن هيئة الدواء ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك التعليمات بعد انقضاء المدة المحددة لسحب المستحضر، لافتا إلى أن التفتيش الصيدلي سيقوم بمتابعة الصيدليات وشركات التوزيع والمخازن للتأكد من ضبط وتحريز هذه الكميات والأصناف وإعدامها حفاظاً على صحة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية الدواء، كذلك إحكام نظم الرقابة والمتابعة، وضبط سوق الدواء المحلي.