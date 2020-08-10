شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لإغلاق معاهد بير السلم وتغليظ العقوبات لحماية الطلاب من التعرض للنصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان موجهاً إلي الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه معاهد "بير السلم" والكيانات الوهمية لإغلاقها، وتغليظ العقوبات تجاه أصحابها.

وقال أبو طالب، إنه عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة من كل عام تخرج علينا عشرات المعاهد والكيانات الخاصة التى تعلن عن نفسها بأنها صاحبة الريادة فى مجال العلم والتعليم، وتستعمل أسماء براقة تتشابه فى مسمياتها أو الشعار الذى ترفعه مع كبرى الجامعات الأجنبية، وتحاول جذب الطلاب الجدد، والتي هي بالأساس مراكز "للنصب" تسعى إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب الطلاب وأولياء أمورهم.

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وأضاف أبو طالب، أن معاهد "بير السلم" غير المرخصة تتمركز بالقاهرة والجيزة، تمارس عملها بشكل غير أكاديمي والنتيجة في النهاية خلق جيل غير واعٍ وغير قادر على الفهم أو مواكبة سوق العمل، وللأسف لا يعرف الطالب أن الكيان الذي درس به غير مرخص إلا بعد دفع المصروفات وضياع عام أو اثنين من عمره.

وشدد البرلماني، على أن تغليظ العقوبة على معاهد بير السلم هو أول الطريق لتجفيف مثل هذه الأنشطة غير القانونية.