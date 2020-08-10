شكرا لقرائتكم خبر عن محامو الصعيد الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام النقيب العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى عدد من المحامين الجدد لشمال وجنوب أسيوط، المنيا، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر، قنا، سوهاج، الفيوم، بني سويف، الوادي الجديد، اليمين القانونية، أمام النقيب العام رجائي عطية، اليوم الاثنين، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر برمسيس، وردد المحامون خلف النقيب رجائى عطية ومجلس النقابة اليمين قائلين: "أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر المنهة وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون".

يذكر أن عددا من المحامين الجدد، قد أدوا اليمين القانونية، أمام النقيب العام رجائي عطية، أمس الأحد، بمكتبه بالنقابة العامة في شارع رمسيس.

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كما أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا بشأن الكشف الطبي على المحامين الجدد، جاء نصه كالآتي: "يكلف مهندس الحاسب الآلي بإنزال برنامج الكشف الطبي للمحامين الجدد على جميع الفرعيات وذلك لاستخراج استمارة الكشف الطبي من النقابات الفرعية، وذلك تسهيلا على المحامين".