شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية البرلمان" تشكر التموين: لم نرصد أى نقص للسلع الأساسية خلال الجائحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثى الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى 30 مارس 2020. ومن ناحيته وجه المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، التحية للدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتحارة الداخلية، لافتا إلى أن الوزارة بذلت جهودا محمودة لتوفير السلع الإستراتيجية خلال فترة جائحة فيروس كورونا لجميع المواطنين، لافتا إلى أنه لم يتم رصد غياب أو نقص فى أية سلعة استراتيجية من السلع التموينية خلال الأزمة رغم تسارع البعض على تخزين كميات كبيرة منها خشية نقصها من الأسواق. Advertisements وقال سمير: "الدكتور على مصيلحى ليس بعيدا عن هذه اللجنة فهو أول من ترأسها بالفصل التشريعى الحالى قبل توليه حقيبة التموين والتجارة الداخلية، والجميع يعلم حجم الجهود التى أنجزها فى ظل جائحة فيروس كورونا لتوفير السلع رغم العادات الخاطئة لبعض المواطنين والذين قاموا بتخزين السلع خلال هذه الفترة الصعبة".

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