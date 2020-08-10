شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ألف جنيه غرامة نشر شائعات وأخبار كاذبة عن انتخابات "الشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عقوبة من يرتكب جريمة إذاعة أو نشر أخبار كاذبة وشائعات عن موضوع الاستفتاء أو الانتخاب، ووفقا للقانون تصل العقوبة لغرامة بحدها الأقصى 200 ألف جنيه، وإذا أُذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة تضاعف الغرامة.

ونصت المادة (65) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أُذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة.

جدير بالذكر، أن عملية الاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 تجري داخل جمهورية مصر العربية، يومى الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري، من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، ويجري التصويت في الخارج يومي الأحد والاثنين 9 و 10 أغسطس.

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم على وضع إجراءات احترازية، لحماية جميع أطراف العملية الانتخابية مع تحديد الطرق الصحيحة للتصويت، وأوضحت أنه يمكن للناخب الاستعلام على لجنته الفرعية من خلال: إدخال رقمه القومي على موقع الهيئة www.elections.com، إرسال رسالة برقمه القومى لرقم 5151، الاتصال برقم 141.