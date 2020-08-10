بعد انقلاب حافة الأسبوع الماضي.. سقوط شاحنة من منعرجات “طابوكا” ضواحي أكادير!

أصيب سائق شاحنة من الحجم الكبير، اليوم الاثنين، بعد أنقلاب شاحنته في منعرجات طابوكا”، ضواحي أكادير، التي شهدت، الثلاثاء الماضي، فاجعة انقلاب حافلة لنقل المسافرين.

وحسب مصادر محلية، فإن الحادث لم يخلف خسائر في الأرواح، حيث تم نقل السائق على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات في مستشفى الحسن الثاني في أكادير، بينما تسبب في خسائر مادية كبيرة.

وأضاف المصدر ذاته أن فرقة تابعة للدرك الملكي، والسلطات المحلية، حلتا في مكان الحادث، فور علمهما به، إذ فتح تحقيق حوله.

وكانت فاجعة هزت المنطقة، الأسبوع الماضي، بعدما تسبب انقلاب حافلة لنقل المسافرين، على بعد 50 كيلومترا شمال أكادير، بنفوذ الجماعة الترابية إمسوان، والجماعة القروية تماري، في وفاة 12 شخصا، وتسجيل إصابة ما يقارب 26 شخصا بجروح خفيفة، إذ تم توجيههم نحو قسم المستعجلات في المستشفى الجهوي الحسن الثاني.