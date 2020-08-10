مهرجان العود الدولي في الدارالبيضاء في نسخة افتراضية

يلتقي عشاق آلة العود مع النسخة الثانية لمهرجان العود الدولي في الدارالبيضاء، الذي ينظم في نسخة افتراضية، أيام 13، و14 و15 غشت الجاري.
وينظم المهرجان الدولي للعود الإفتراضي، جمعية الفن بشراكة مع مقاطعة المعارف في الدارالبيضاء، ويشهد محاضرات، وندوات، وسهرات فنية بمشاركة فنانين عازفين من مختلف أنحاء العالم.
وتنظم الدورة الثانية من المهرجان تحت شعار “إحياء عود الرمل المغربي”، في برنامج عن بعد، يوفر التكوين المتقدم لآلة العود “ماستركلاس”، إلى جانب عرض روبورتاجات عن صناعة العود الأصيل.
ويرتقب أن توزع جوائز الإبداع، ضمن أنشطة المهرجان، في أصناف التأليف، والعزف على آلة العود ، وجائزة الإبداع في تقنيات وصناعة العود، وجائزة مسابقة العزف على العود للشباب الصاعد.
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