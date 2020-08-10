الاتحاد الأوروبي متفائل بإيجاد لقاح ضد فيروس “كورونا” قبل نهاية 2020

توقع الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أن يتم إيجاد لقاح ضد فيروس كورونا، قبل نهاية العام الحالي 2020.

جاء ذلك على لسان مسؤولة الأمن الغذائي في المفوضية الأوروبية ستيلا كيرياكيدس، في مقابلة مع صحيفة هانديلسبلات الألمانية.

وأشارت كيرياكيدس إلى وجود مؤشرات جيدة لإمكانية إيجاد لقاح مضاد لكورونا قبل نهاية العام الحالي.

وتابعت قائلة: “قد لا يحل اللقاح جميع المشاكل، لكن على الأقل يمكننا اعطاء اللقاح للفئات الأكثر تضررا من الفيروس، وبذلك نستطيع العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا”.

وأعربت عن قلقها إزاء تزايد عدد الإصابات بالفيروس في دول الاتحاد الأوروبي، داعية جميع دول الاتحاد إلى مضاعفة كفاحها ضد الفيروس على المستوى المحلي.

Advertisements

ووفقا لمعطيات موقع “ورلدوميتر” المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس، فقد تخطت إصابات كورونا حول العالم، حاجز 20 مليونا.

وأظهرت معطيات الموقع أن إجمالي إصابات الفيروس حول العالم بلغ 20 مليونا و26 ألفا و186.

وانتشر فيروس كورونا في أكثر من 200 دولة حول العالم منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية في 12 دجنبر 2019.

وتسبب الفيروس بوفاة 734 ألفا و20 شخصا حول العالم، فيما تماثل 12 مليونا و900 ألفا و661 مصابا للشفاء.