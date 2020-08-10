رصاصة الشرطة تصيب مشتبه فيه تبادل العنف بالسلاح الأبيض في طنجة

استعمل مفتش شرطة يعمل بفرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة بني مكادة بولاية أمن طنجة، مساء أمس الأحد، سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني، لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 41 سنة، والذي عرض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء خطير وجدي باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين، أن عناصر الشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، الذي كان بصدد تبادل العنف باستعمال السلاح الأبيض مع شخصين آخرين بحي الحدادة بمنطقة بني مكادة، قبل أن يعمد إلى تعريض عناصر الشرطة لمحاولة اعتداء خطير باستعمال السلاح الأبيض، الأمر الذي اضطر معه موظف الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت المشتبه فيه بشكل سطحي على مستوى أطرافه السفلى.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من ضبط المشتبه فيه وحجز أربعة أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، فيما تتواصل الأبحاث من أجل توقيف باقي المتورطين في هذا الاعتداء بعدما تم تحديد هوياتهم بشكل كامل.

وقد تم، وفق البلاغ، نقل المشتبه فيه للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، قبل إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.