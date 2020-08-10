بعد إصابتها في انفجار بيروت.. الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم تقرر الهجرة: سأعيش في بلد يحترم شعبه

قررت الفنانة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، هجرة بلدها لبنان، والعيش في بلد آخر، بعد إصابتها في انفجار مرفأ بيروت.

وغردت نادين، عبر حسابها على تويتر، أمس الأحد: “منذ هذه اللحظة بالمستشفى أخذت قرارا، سأترك البلد، وأعيش بأمان ببلد آخر يحترم شعبه بشكل أفضل” .

وأضافت الفنانة البنانية أنها ستعود إلأى العيش في لبنان عند نهاية من يحكمونه، حاليا.

وتعرضت نادين نسيب نجيم لإصابة خطيرة، بسبب انفجار بيروت، تطلبت إجراء عملية حراحية، و40 غرزة طبية،.

وتعرض منزل الفنانة اللبنانية المذكورة لأضرار جسيمة، فيما أصيبت هي جراء الانفجار، الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء الماضي.