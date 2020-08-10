نشرة خاصة.. زخات رعدية قوية بعدد من الأقاليم ابتداء من ظهر اليوم

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم زخات رعدية محليا قوية عددا من عمالات وأقاليم المملكة ابتداء من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية الساعة العاشرة من مساء اليوم الاثنين.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي، أن هذه الزخات ستهم عمالات وأقاليم إفران والحاجب وصفرو وفاس ومولاي يعقوب وتازة وكرسيف وتاوريرت وتاونات والحسيمة والدريوش وبولمان وميدلت وخنيفرة.

وأضاف المصدر ذاته أن زخات رعدية محليا معتدلة ستهم، خلال نفس الفترة، عمالات وأقاليم جرادة ووجدة وبركان والناظور والحوز وأزيلال وبني ملال وورزازات، مسجلا أن هذه الزخات ستكون مصحوبة بعواصف وبرد محليا.