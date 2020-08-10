الفنان محمد عساف يدخل القفص الذهبي.. تسريبات من حفل الزفاف- فيديو

فاجأ الفنان الفلسطيني، محمد عساف، جمهوره بخبر زفافه، الذي تسرب، على الرغم من السرية، التي أقيم فيها في دبي، أول أمس السبت.

وتسربت مقاطع فيديو من زفاف عساف من فتاة خارج الوسط الفني، كما أكد مواطنه المغني، والمنتج، قاسم النجار، ذلك من خلال صورة جمعتهما، نشرها على ”فيسبوك“، وكتب حولها ”وأخيرا خبر حلو بالـ2020 أبارك لصديقي، وأخي محمد عساف بمناسبة زواجه بارك الله لكما وجمع بينكما على الخير والسعادة“.

وأقيم حفل زفاف خريج برنامج “عرب أيدل” عساف، بعيدا عن عدسات الصحافة، واقتصر الحضور على أفراد العائلة، والمقربين.

موقع “ابتي بالعربي” كشف هوية زوجة عساف، وهي فتاة خارج الميدان الفني، تدعى ريم عودة، وتبلغ من العمر 22 سنة، وهي فلسطينية الجنسية من غزة، وأمها دنماركية، كانت تعيش مع أهلها في المملكة العربية السعودية، ثم انتقلت إلى الدنمارك بعد وفاة والدها.