مانشستر يونايتد مهدد بفقدان صفقة سانشو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي مهدد بخسارة صفقة جادون سانشيو من بوروسيا دورتموند الألماني، هذا الصيف.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل"، فإن مانشستر يونايتد أمامه ساعات قليلة فقط للموافقة على طلبات دورتموند، من أجل التعاقد مع سانشو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضافت أن النادي الألماني أوضح أنه يريد التوصل لاتفاق رسمي بحلول اليوم الإثنين، وإلا سيبقى سانشو ضمن صفوف بوروسيا.

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وتابعت أن دورتموند يريد بيع سانشو إلى يونايتد مقابل 108 ملايين إسترليني، ويصر بوروسيا على إيقاف عملية النقل، إذا توجه اللاعب مع الفريق إلى المعسكر التدريبي في سويسرا.

ومن المقرر أن يسافر دورتموند إلى سويسرا، اليوم الإثنين، لبدء المعسكر التحضيري استعدادًا للموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخلاف بين الناديين يكمن في تقييم سانشو من جانب المان يونايتد، حيث يبحث النادي الإنجليزي عن شراء اللاعب مقابل سعر مخفض بسبب المناخ المالي الذي تضرر من جراء أزمة كورونا.