ريال مدريد يرغب بضم نجم يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن ريال مدريد الإسباني أبدى رغبته في الحصول على خدمات نجم يوفنتوس الإيطالي، باولو ديبالا، في الميركاتو الصيفي.

ووفقا لشبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، فإن ريال مدريد بعد إقصائه من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، بدأ العمل والتخطيط من أجل الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن ريال مدريد أبلغ بالفعل يوفنتوس برغبته في ضم ديبالا في فترة الانتقالات الصيفية، موضحة أن الملكي سيحاول إتمام الصفقة إذا كانت في متناول اليد.

ونوهت بأن ريال مدريد قد يُدخل إيسكو أو توني كروس في الصفقة من أجل إقناع يوفنتوس، خاصة في ظل إعجاب أندريا بيرلو المدير الفني الجديد لليوفي باللاعب الإسباني.

وختمت الشبكة بأن العرض الأبيض قد يصل إلى 100 مليون يورو.