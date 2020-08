Politicien syrien révèle la vérité concernant la présence d’avions israéliens dans le port de Beyrouth. Vidéo

الإثنين 10 أغسطس 2020

Omar al-Habal, un homme politique syrien et descendant d'une famille opérant dans le commerce via le port de Beyrouth, a révélé que la production de l'attentat à la bombe de Beyrouth par un avion israélien est une version incorrecte pour un certain nombre de raisons.

Advertisements

Dans des déclarations exclusives au "Elyamn Elaraby", Al-Habal a confirmé que si les avions israéliens pénétraient dans l'espace aérien libanais et entraient dans l'aéroport, les dispositifs de surveillance l'atteindraient et détermineraient la forme et le type de l'avion et d'où il venait.

Le politicien syrien a ajouté que la révolution syrienne, des jeunes dont la plupart sont analphabètes et semi-alphabètes, possède des dispositifs de surveillance grâce auxquels ils connaissaient les directions de l'avion, sans parler du port de Beyrouth.