شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يصدر عدداً من القرارات المهمة (النص) والان مع التفاصيل

الإثنين 10 أغسطس 2020 أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، عدداً من القرارات بتكليفات لمديرين عامين لمديريتي الشحر وساه، ومدراء عموم لمكاتب الخدمة والمدنية والإعلام بساحل حضرموت وهيئة حماية البيئة بالمحافظة.

حيث أصدر المحافظ، القرار رقم "130" لسنة 2020م، قضى بتكليف الأخ/ حسين علي أحمد السمين - مديراً عاماً لمكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بساحل حضرموت. وأصدر المحافظ البحسني، القرار رقم "131" لسنة 2020م، قضى بتكليف الأخ/ عادل أحمد جمعان باعكابة - مديراً عاماً لمديرية الشحر. Advertisements كما أصدر محافظ حضرموت القرار رقم "132" لسنة 2020م، قضى بتكليف الأخ/ خالد أحمد عوض القحوم- مديراً عاماً لمكتب وزارة الإعلام بساحل حضرموت. وأصدر المحافظ البحسني، القرار رقم "133" لسنة 2020م، قضى بتكليف الأخ/ سالم عبدالله محمد باقحيزل- مديراً عاماً لفرع الهيئة العامة لحماية البيئة بالمحافظة. وأصدر المحافظ، القرار رقم "141" لسنة 2020م قضى بتكليف الأخ/ مبارك عبدالله بن عبودان الجابري- مديراً عاماً لمديرية ساة.

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