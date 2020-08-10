محافظ حضرموت يرأس اجتماعاً لمجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين بالساحل

الإثنين 10 أغسطس 2020

ترأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية باليمن رئيس مجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم بالمكلا، اجتماعاً لمجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت، لمناقشة مستوى تنفيذ البرنامج الاستراتيجي للصندوق للعام 2019م – 2020م.



وأكد المحافظ البحسني خلال الاجتماع على أهمية الالتزام بالانضباط الوظيفي، وتحسين أداء المرافق الخدمية والقيام بمهامها دون تقاعس، مشدداً على أهمية تحسين المنظر الجمالي لمديرية مدينة المكلا وساحل حضرموت، من خلال إيلاء أهمية أكبر بالنظافة والتشجير والسواحل لتحسين المنظر الجمالي للمدينة.

ونوه محافظ حضرموت بضرورة التركيز والاهتمام بالخدمات التي ترتبط بحياة المواطنين كالكهرباء والمياه والنظافة والصحة، والسعي إلى تحسين خدماتها للمواطنين، وحث قيادات الإدارات على تكثيف الأعمال الميدانية وتلمس احتياجات وهموم المواطنين.

واستعرض المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس فهمي بن شبراق مستوى تنفيذ البرنامج الاستراتيجي للصندوق للعام 2019م – 2020م، متطرقاً إلى مراحل التنفيذ التي بدأت بمرحلة الإعداد (تمهيد الأرض)، ومرحلة التنفيذ (غرس البذور) بجوانبها المالية والإدارية والفنية.

Advertisements

وأوضح المهندس بن شبراق أن المرحلة الثالثة والقادمة ستتضمن توفير المعدّات المختلفة، واستكمال الأعمال الانشائية، وتوفير أدوات العمل في قطاع النظافة ومستلزمات السلامة، إلى جانب توفير الأجهزة التقنية والآثاث، ووضع هيكل تنظيمي محسّن للصندوق، وكذا الانتهاء من إعداد مسودة خطة استراتيجية للصندوق لمدة خمس سنوات.

وناقش الاجتماع آلية تنظيم العمل في قطاع النظافة بساحل حضرموت، والمقترحات التي تضمن تنظيم أداء العمل وتحسينه، من خلال تكثيف العمل عبر مشاريع النظافة بالمديريات، على أن يهتم مديرو عموم المديريات بالنظافة في مديرياتهم.

حضر الاجتماع وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد باصريح، وأعضاء مجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت.