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تحطم طائرة ومصرع قائدها جنوبي موسكو

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 10 أغسطس 2020

تحطمت طائرة خفيفة خلال هبوط حاد مما أدى الى مصرع قائدها في مقاطعة كالوغا جنوب العاصمة موسكو اليوم .

 

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وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإقليمية إن التحقيق مازال جاريا لمعرفة ملابسات الحادث .

 

ووفقًا للبيانات الأولية من لجنة التحقيق، فإن الطيار كان يقوم بمناورات بهلوانية، وفجأة فقد السيطرة على الطائرة فسقطت وتحطمت مما أدى الى مقتله ".

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