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الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من التحركات التركية شرق المتوسط

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 10 أغسطس 2020

أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم عن قلقه إزاء التحركات العسكرية التركية شرق المتوسط مؤكدا ان تلك التحركات لن تسهم في إيجاد أي حلول وانما ستؤدي إلى قدر أكبر من العداء وانعدام الثقة.

 

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وقال الممثل الاعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل في بيان انه يجب تحديد الحدود البحرية من خلال الحوار والمفاوضات ، وليس من خلال الإجراءات الأحادية الجانب وتعبئة القوات البحرية مضيفا انه يجب حل النزاعات وفقًا للقانون الدولي.

 

واكد ان الاتحاد الأوروبي ملتزم بالمساعدة في حل مثل هذه الخلافات معربا عن استعداده لبذل كل الجهود اللازمة لإعادة إنشاء الحوار داعيا الى العمل معا من أجل الأمن في البحر الأبيض المتوسط.

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