مليشيا الحوثي تفتح جبهة في البيضاء لتطويق قبائل مراد بمأرب

الإثنين 10 أغسطس 2020

استحدثت مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، جبهة في منطقة يكلا شمال غرب محافظة البيضاء، وشنت هجوماً واسعاً على مناطق استراتيجية في محاولة منها لإطباق الحصار على قبائل مراد المتمركزة بمديرية ماهلية جنوبي مأرب.



وقالت مصادر قبلية، إن مليشيا الحوثي شنت هجوماً واسعاً، الأحد، للسيطرة على جبل نوفان الاستراتيجي بمديرية القريشية، بمشاركة مجاميع من مسلحي "ريام وآل الجوف"، مشيرة إلى أن هذا الهجوم يأتي بعد أيام من حشد مسلحين إلى المنطقة.

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وأضافت، إن قبائل قيفة تمكنت من صد الهجوم عقب معارك عنيفة اندلعت بين الجانبين استخدمت فيه كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.

وأوضحت المصادر أن مليشيا الحوثي تسعى للوصول إلى منطقة الصدارة وقطع الطريق على قبائل مراد المتواجدة بمديرية ماهلية ثم الوصول إلى مديرية الجوبة بمحافظة مارب، فيما تسعى قبائل قيفة للحيلولة دون ذلك.