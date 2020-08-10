شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة 3 وزراء بالحكومة اللبنانية بسبب «انفجار بيروت» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تقدمت وزيرة العدل اللبنانية باستقالتها، اليوم الاثنين، لتصبح ثالث أعضاء الحكومة في قائمة الاستقالات منذ انفجار مرفأ بيروت، الذي خلف خسائر بشرية ومادية واسعة في العاصمة اللبنانية.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية” فإن وزيرة العدل ماري كلود، قدمت استقالتها من الحكومة إلى رئيس الوزراء حسان دياب، لتلحق بوزيرة الإعلام منال عبد الصمد ووزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار.

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وقالت الوزيرة في خطاب، إنها قدمت استقالتها “بسبب انفجار بيروت والاحتجاجات” التي تضرب العاصمة منذ يومين.

كما أعلن نائب جديد، الاثنين، استقالته من منصبه في البرلمان اللبناني، ليكون بذلك سابع نائب يقدم استقالته، في حين قدم عضو المجلس البلدي في بيروت استقالته.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين تقدم النائب هنري الحلو، باستقالته إلى الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر.