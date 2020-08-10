شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على التسرب النفطي بالسفينة العالقة في موريشيوس والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت الشركة اليابانية المالكة لسفينة الشحن العالقة قبالة سواحل موريشيوس أن السلطات تقوم اليوم الاثنين بسحب النفط المتبقي في السفينة، في محاولة لتقليل الضرر المحتمل في حالة حدوث تسرب نفطي كبير.
وقالت شركة "ناجاشيكي شيبينج"، في بيان، إن ناقلتين وقوارب ومروحيات تقوم بسحب النقط الذي لا يزال على متن السفينة لمنع المزيد من التسرب.
وكانت السفينة "واكاشيو" جنحت الشهر الماضي قبالة سواحل الجزيرة السياحية الشهيرة شرق أفريقيا، وبدأت الأسبوع الماضي في تسريب النفط. ووفقا للشركة المالكة، فإن السفينة تنقل أربعة آلاف طن من النفط، وقد تسرب منها أكثر من ألف طن في البحر.
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