شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الخامسة.. الإعصار "جانجمي" يضرب كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

ضرب اليوم الاثنين، إعصار "جانجمى" جزيرة جيجو السياحية جنوب كوريا الجنوبية، فى الوقت الذى يستمر فيه هطول الأمطار الموسمية حتى منتصف أغسطس للمرة الأولى منذ عقود دون علامات على قرب توقفها.

ويتوقع هطول الأمطار على كافة أنحاء البلاد مع تحرك الإعصار، الذي يعد الخامس هذا الموسم، بالاتجاه الشمالي الشرقي بسرعة 38 كيلومترا في الساعة، و210 كيلومترا في البحار باتجاه جنوب شرق سوغيوبو في جيجو حتى السابعة صباح اليوم، بحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ويتوقع هطول أمطار تبلغ 40 ملم في الساعة على مقاطعة كيونج سانج الجنوبية، و15 ملم في الساعة على أجزاء من السواحل الجنوبية وجزيرة جيجو.