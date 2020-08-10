شكرا لقرائتكم خبر عن طلبت تدخل الناتو.. رسالة شديدة اللهجة من اليونان إلى تركيا والان نبدء بالتفاصيل

دعت وزارة الخارجية اليونانية، تركيا إلى التوقف عن الأعمال غير القانونية التى تقوض السلم والأمن فى المنطقة.

فيما ذكرت صحيفة كاثيميريني أن "اليونان تتوقع أن يلعب الناتو دوره فيما يتعلق بالأنشطة التركية في شرق البحر المتوسط ​​وبحر إيجة". وأشارت الصحيفة إلى تصريحات رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي قال إن "نهج عدم التدخل للحلف لم يعد مقبولا بالنسبة له".

وقال ميتسوتاكيس خلال محادثة مع السفير الأمريكي السابق في اليونان والمدير التنفيذي لمجموعة آسبن سيكيورتي، نيكولاس بيرنز، في منتدى اسبن الأمني ​​على الإنترنت: " لقد تناولت هذا الموضوع مع الأمين العام ينس ستولتنبرج، أننا مساهم في الناتو وحليف و عندما نشعر أن أحد حلفاء الناتو يتصرف بطريقة تعرض مصالحنا للخطر، لا يمكننا أن نتوقع من الناتو نهجا مشابها لـ " لا نريد التدخل في خلافاتك الداخلية "هذا غير عادل للغاية بالنسبة لليونان".