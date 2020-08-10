شكرا لقرائتكم خبر عن سمير جعجع: يجب تغيير السلطة الحالية بأي طريقة وهذا هدفنا والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع أنه يجب تغيير السلطة الحالية بأي طريقة وهذا هدفنا، وأضاف: نلتقي بجميع رؤساء الكتل بغض النظر عن موقفهم.

و أعلن جعجع، بعد لقاء مع وفد من "الحزب التقدمي الاشتراكي" زاره في معراب موفدا من رئيس الحزب وليد جنبلاط، "أننا على بعد ساعات من موقف كبير"، مطالبا "بانتخابات نيابية مبكرة حسب القانون الحالي".

واعتبر جعجع أن استقالة الحكومة "لا تقدم ولا تؤخر"، لأن من شكل هذه الحكومة سيشكل الحكومة اللاحقة وبالتالي سنبقى مكاننا. لذلك هدفنا حل جوهر المشكلة وهي في المجلس النيابي".