شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة العدل اللبنانية تستقيل: "نفتقد الإصلاح" والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم أنها قدمت اليوم الاثنين استقالتها من الحكومة إلى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب.

وقالت في بيان الاستقالة :"أمام هول الفاجعة التي أصابت الوطن في قلب عاصمته بيروت يوم الثلاثاء الرابع من أغسطس، وأمام آلام اللبنانيين وما شهدناه من اضطرابات في الشارع وردود فعل جاءت تؤكد أن لبنان دخل مرحلة العناية الفائقة، وأصبح يتطلب مواقف جازمة لصون السلم المجتمعي وتفادي خسارة المزيد من الأرواح والممتلكات، أتقدم باستقالتي من الحكومة".

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وأضافت أن استقالتها تنسجم مع قناعتها "بأن البقاء في الحكم في هذه الظروف، من دون تغيير جذري في النظام والمنظومة، لم يعد يؤدي إلى الإصلاح الذي جهدنا لتحقيقه".

وقالت في البيان :"تمنيت على دولة رئيس مجلس الوزراء وزملائي الوزيرات والوزراء اتخاذ موقف موحد واستقالة الحكومة بشكل جماعي، بدلا من تقديم استقالات فردية، انحناء لدماء الشهداء".

وتأتي هذه الاستقالة، غداة استقالة وزيري "البيئة والتنمية الإدارية" دميانوس قطار، والإعلام منال عبد الصمد.