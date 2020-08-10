شكرا لقرائتكم خبر عن بـ300 مليون يورو.. ضبط أكبر شحنة كوكايين في ميناء هامبورج والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت هيئة الجمارك والشرطة في ألمانيا نحو 5ر1 طن كوكايين في إحدى الحاويات في ميناء هامبورج شمالي البلاد.

وقال متحدث باسم مكتب التحقيقات الجمركية اليوم الاثنين إن هذه هي إحدى أكبر الكميات التي تم ضبطها في ميناء هامبورج على الإطلاق.

يذكر أن القيمة السوقية للمخدرات التي كانت مخبأة بين أكياس أرز، تبلغ نحو 300 مليون يورو.

كانت الحاوية قد وصلت على متن سفينة الشحن "سي إم ايه سي جي إم جان جابريل" التي يبلغ طولها 300 متر، إلى هامبورج نهاية يونيو الماضي، وكان من المنتظر نقلها على متن سفينة شحن أخرى لتصل إلى بولندا. وقام مكتب الجمارك بفحص الحاوية وخلال ذلك تم العثور على المخدرات التي كانت معبأة في العديد من العبوات الصغيرة.