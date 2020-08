L'histoire complète du financement qatari du Hezbollah révélée

Les médias ont révélé l'histoire complète du financement par le Qatar du Hezbollah libanais.

Selon un suivi spécial, les sites Web et journaux internationaux et arabes ont été remplis de nombreuses analyses du rapport qui traitait du financement par le Qatar du Hezbollah libanais, qui figure dans de nombreux pays sur les listes du terrorisme.

Parmi eux, le journal allemand "Die Zeit", qui a raconté toute l'histoire de l'agent Jason J., comment il a signé le dossier du financement du Qatar au Hezbollah depuis le début, les sommes qu'il a facturées en échange de son silence, le différend qui a surgi entre lui et les responsables qatariens, et la raison de sa divulgation du dossier après un certain temps.

Le journal a souligné que le dossier de Jason contient des preuves montrant que des riches Qataris et Libanais vivant à Doha envoyaient de l’argent au parti à Beyrouth, avec la connaissance et l’influence des responsables du gouvernement qatari et par l’intermédiaire d’une organisation caritative qatari.

Le journal a déclaré que Jason J., un pseudonyme utilisé pour protéger son identité, travaillait dans de nombreux pays du monde, dont le Qatar.

Le journal a ajouté que "Jason a signé un gros dossier alors qu'il effectuait son travail à Doha, prouvant le financement du Hezbollah par le Qatar". Parmi les informations que le contracteur a trouvées, il y avait un marché d'armes en provenance d'Europe de l'Est qui était géré par une société qatarie.

Fin 2017, Jason a tenté de « vendre » le dossier à Doha, après avoir connu l'importance des informations qu'il a obtenues, qui constituaient des preuves définitives des accusations portées contre le Qatar de financer des organisations armées.

Jason a refusé de terminer l'accord avec le Qatar après avoir conclu que Doha n'avait pas pris de mesures contre les responsables envoyant des fonds au Hezbollah.

Jason et la société de conseil allemande avec laquelle il a travaillé ont estimé la valeur des informations contenues dans le dossier à des dizaines de millions d'euros, car "il trouvait les informations importantes dans la lutte contre le financement des organisations islamiques", ce qui l'a également incité à contacter « les autorités allemandes pour évaluer ces informations », selon le journal.

Advertisements

Le rapport ajoute que l'évaluation a été présentée comme une information « intéressante et pertinente » sur la lutte contre le financement du terrorisme.

Le journal précise que « Jason a tenu 6 réunions à Bruxelles avec des représentants de l'autorité au Qatar pour négocier avec eux les informations, et le chef d'une société de conseil en Allemagne nommée Michel Enaker l'a rencontré par l'intermédiaire d'un homme politique allemand qu'il connaît ». Il a ajouté : « Les diplomates qatariens ont dit qu'ils utiliseraient les informations contenues dans le dossier pour se débarrasser des personnes suspectes dans leurs rangs ».

Il a souligné que « Jason a reçu à plusieurs reprises au cours de ces réunions des montants de 10 000 euros à chaque fois, et que les mois suivants, les Qataris lui ont remis 100 000 euros sans qu'il y ait de preuve écrite de réception de ces fonds ».

En juillet 2019, Jason et les Qataris sont parvenus à un accord d'entente que le journal disait avoir vu, selon lequel le contracteur recevait 10 000 euros par mois pendant un an en échange de « services de conseil ». Les Qataris se sont engagés à ne pas poursuivre Jason pour espionnage en échange de ne pas divulguer les informations contenues dans le dossier qu'il a obtenues à aucune partie.

Le journal note que parmi les paiements transférés du Qatar, 15 000 euros, apparemment, ont été transférés d'un militaire qatari en mars de l'année dernière.

Et en mai de l'année dernière, le journal dit que Jason a parlé d'un « accord de confidentialité » que les Qataris voulaient qu'il signe en échange de 750 000 euros et maintienne son silence et ne partage pas les informations en sa possession avec qui que ce soit. Cependant, Jason a déclaré qu'il avait refusé après avoir conclu que le Qatar n'avait pas pris de mesures contre les responsables qui envoyaient des fonds au Hezbollah, comme il l'avait promis lors de réunions précédentes.

Le journal Die Zeit a tenté d'obtenir une réponse de l'ambassade du Qatar à Berlin et du gouvernement, mais personne n'a commenté.

Bien que ces accusations contre le Qatar ne soient pas nouvelles, le dossier dont parle le contractant est la preuve des accusations dirigées contre le Qatar.

Advertisements