فتح معبر رفح الثلاثاء..وغزة تتسلح بـ13 إجراء احترازيا من كورونا

أعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة، الإثنين، أن السلطات المصرية ستفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة في الاتجاهين، بعد إغلاق استمر أسابيع بسبب جائحة كورونا.

وقالت السفارة في بيان، إن السلطات المصرية أبلغتها باستئناف العمل في معبر رفح البري، لسفر وعودة المواطنين، وذلك لمدة ثلاثة أيام تبدأ من غد الثلاثاء وتستمر حتى الخميس.

وأوضح البيان أن العودة في المرحلة الأولى "من يوم الثلاثاء إلى الخميس" ستخصص للمواطنين المتواجدين في مصر، على أن يليها في المرحلة الثانية إعادة المتواجدين في الدول الأخرى.



وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين السفارة والسلطات المصرية المسؤولة لتسهيل عودة الفلسطينيين من قطاع غزة سواء من داخل أو خارج مصر .

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وفي غزة، أعلنت وزارة الداخلية (التي تديرها حماس)، أنه سيجري نقل العائدين إلى مراكز الحجر الصحي الإلزامي.



وحددت الوزارة 13 إجراءً على العائدين إلى غزة عبر معبر رفح اتباعها، في إطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واشتملت الإجراءات على تقليل المخالطة مع المسافرين منذ لحظة التحرك، وارتداء الكمامة على الدوام، والتقليل من حمل الأمتعة لأنها عرضة لنقل العدوى، واتخاذ الإجراءات الوقائية للابتعاد عن التلامس والتزاحم خلال صعود الحافلات.

كما دعت إلى عدم ملامسة الوجه أو العينين نهائياً، وعدم المصافحة أو المعانقة، والتعقيم المستمر للأمتعة قبل لمسها ونقلها، خاصة بعد تفتيشها.