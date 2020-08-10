صورة لشرطة الاحتلال بالأقصى تستفز المشاعر.. والأوقاف توضح

داوود عودة - القدس المحتلةالإثنين 2020/8/10 04:04 م بتوقيت أبوظبي
أصدرت دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، توضيحا بشأن صورة تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي تظهر اعتلاء شرطة الاحتلال لسطح المصلى القبلي بالمسجد، وأثارت موجة استنكار وغضب لدى المسلمين.
وقالت الدائرة في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، إن الموقف يتلخص "بملاحظة أحد حراس المسجد في ساعات الصباح الباكر جسماً طائراً مشبوهاً حيث أُعتقد أنه بالون حراري طائر، من الجهة الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك".
وأضافت "هذا الأمر استدعى استنفار كافة وحدات الحراسة والإطفائية المناوبة، للقيام بحملة تفتيش واسعة لكامل المنطقة الجنوبية والشرقية بما فيها سطح المصلى القبلي والمتحف الإسلامي".
وتابعت "بعد تبليغ كافة الوحدات والأقسام عن عدم ملاحظتها أي نشاط مشبوه عادت الأمور إلى طبيعتها بفضل الله عز وجل".
مستدركة "بعدها قامت مجموعة من الشرطة بحملة تفتيش أخرى على خلفية الواقعة".
وأمام هذا الموقف، ثمّنت دائرة أوقاف القدس وشؤون الأقصى، "كل من بادر بالاتصال والاستفسار عن طبيعة الأمر ولهذه الروح الإيجابية المباركة".
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