كل ما تريد معرفته عن مجلس الشيوخ المصري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مصر ، السبت، إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في 11 و12 أغسطس/آب الجاري. وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، إن انتخابات مجلس الشيوخ ستكون للمصريين بالخارح يومي 8 و9 أغسطس/آب وفي الداخل 11 و12 أغسطس/آب.

واستعرض لاشين، خلال مؤتمر صحفي، القرارات المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ، من بينها شروط الترشح والمستندات المطلوبة من راغب الترشح.

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