شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غداً.. الأطباء تقرر اجراء العملية الجراحية للمستشار تركي آل الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 أقر الأطباء غدا الثلاثاء العملية الجراحية للمستشار تركي آل الشيخ في تمام الساعه الثامنة صباحا بتوقيت نيويورك.

Advertisements كما سيتم اجراء العملية بمستشفي Presbyterian New York في ولايه نيويورك بامريكا. وقد علمت مصادرنا أن العمليه ستستغرق ٦ ساعات تقريباًً وسيستمر المستشار في إقامته بالمستشفي حتي تمام الشفاء.

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