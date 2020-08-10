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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليونان تطالب تركيا بالكف عن الأعمال غير القانونية شرق المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
طالبت اليونان الحكومة التركية بالكف عن الأعمال المخالفة للقانون بعد ساعات من إعلان أنقرة عزمها إجراء مسح زلزالي في شرق البحر المتوسط.
وتتهم أثينا أنقرة بالسعي لافتعال أزمات بمنطقة شرق المتوسط للإيهام بوجود نزاع حدودي على خلاف القانون الدولي الذي يؤكد أحقية اليونان في المنطقة الغنية بالغاز.
أصدرت البحرية التركية إخطارا ملاحيا قالت فيه إن السفينة التركية أوروتش رئيس ستجري مسحا زلزاليا في بالبحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.
والمسوح الزلزالية جزء من الأعمال التمهيدية للبحث والتنقيب عن الهيدروكربونات.
وردا على تلك الخطوة ذكر مكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أنه من المتوقع أن يرأس اجتماعا للمجلس الحكومي للشؤون الخارجية وقضايا الدفاع اليوم الاثنين.
ووقعت اليونان ومصر قبل أيام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية من شأنها أن تتيح للبلدين بدء التنقيب عن الغاز شرق المتوسط، وهو ما أثار غضب أنقرة الساعية لمزاحمة جارتها الأوروبية.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد حذرت تركيا مرارا من تحركاتها في المياه الإقليمية القبرصية واليونانية ولوحت بفرض عقوبات على الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
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