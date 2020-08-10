شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحطم طائرة ومصرع قائدها جنوبي موسكو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 تحطمت طائرة خفيفة خلال هبوط حاد مما أدى الى مصرع قائدها في مقاطعة كالوغا جنوب العاصمة موسكو اليوم .

Advertisements وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإقليمية إن التحقيق مازال جاريا لمعرفة ملابسات الحادث . ووفقًا للبيانات الأولية من لجنة التحقيق، فإن الطيار كان يقوم بمناورات بهلوانية، وفجأة فقد السيطرة على الطائرة فسقطت وتحطمت مما أدى الى مقتله ".

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