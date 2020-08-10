شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تسجل تعافي 509 حالة من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الكویتیة ،الیوم، بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (كکوفید19)، الى 64028 حالة بعد تعافي 509 إصابات خلال ال24 ساعة الماضیة.



وقالت الوزارة في بیان "إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبیة اللازمة والقیام بالخطوات المتبعة بھذا الشأن".

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