اليونان تعقد إجتماع لمجلس الأمن القومي للرد على البحرية التركية

أصدرت البحرية التركية إخطارا ملاحيا قالت فيه إن السفينة التابعة لها "عروج ريس"، ستجري عمليات مسح زلزالي في شرق البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.
ومن المرجح أن تزيد الخطوة حدة التوتر في شرق المتوسط، بين تركيا من جهة وعدد من دول المنطقة من جهة أخرى، على رأسها اليونان.
وسيكون الإخطار ساريا في الفترة من 10 إلى 23 أغسطس الجاري، وفقا للبحرية التركية.
والبلدان على خلاف بشأن المطالب المتداخلة بموارد النفط والغاز في المنطقة.
إجتماع لمجلس الأمن القومي
وأعلن رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، عقد اجتماع اليوم الاثنين، لمجلس الأمن القومي بعد إعلان تركيا اسئتناف التنقيب شرقي البحر المتوسط بمنطقة بين قبرص واليونان.
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