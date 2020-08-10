محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملة أمنية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، في مجال أعمال تلك الإدارة. أسفرت جهود الإدارة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 11 ألف و461 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، جارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الكهرباء تضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في يوم واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.