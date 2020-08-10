البرازيل: إصابات كورونا تصل إلى 04ر3 مليون حالة والوفيات 101 ألف و49

محمد اسماعيل - القاهرة - ساو باولو- (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 04ر3 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الاثنين بتوقيت ساو باولو ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء
وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في البرازيل جراء الفيروس بلغ 101 ألف و49 حالة. وتعافى 36ر2 مليون شخص من المصابين حتى الآن .
ومر نحو 23 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البرازيل .
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