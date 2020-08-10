وزيرة العدل اللبنانية تطالب في خطاب استقالتها بأن "تستجيب الحكومة لإرادة الشعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (بي بي سي):
طالبت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم في خطاب استقالتها الحكومة بأن تقدم استقالة جماعية وذلك عقب الانفجار الذي هز بيروت الأسبوع الماضي.
وتعد نجم ثالث مسؤول بدرجة وزير يستقيل بسبب الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص.
وقالت نجم في بيان استقالتها أن لبنان دخل مرحلة "العناية الفائقة" وأصبح يتطلب مواقف حازمة لصون السلم المجتمعي وتفادي خسارة المزيد من الارواح والممتلكات.
وأضافت أن "الظروف الاستثنائية " التي يمر بها لبنان تفرض "الاحتكام إلى إرادة الشعب واتخاذ موقف موحد واستقالة الحكومة بشكل جماعي، بدلا من تقديم استقالات فردية".
وتشهد العاصمة اللبنانية اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين غاضبين من أسلوب تعامل الحكومة مع الحادث.
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