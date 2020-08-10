محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (بي بي سي):
أفادت وسائل إعلام روسية بأن محكمة في العاصمة موسكو فرضت غرامة يزيد قدرها عن 20 ألف دولار، على شركة جوجل؛ لفشل محرك البحث العملاق في حجب محتوى تحظره الحكومة الروسية.
وتعد تلك هي المرة الثالثة التي تغرم فيها روسيا عملاق التكنولوجيا الأمريكي، للسبب نفسه، خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويلزم القانون الروسي محركات البحث بالاتصال بنظام المعلومات الفيدرالي للدولة، لضمان حجب ما تحظره الدولة من معلومات، وهو ما تلتزم به محركات البحث الرئيسية في روسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثالثة خلال 3 سنوات.. روسيا تفرض غرامة مالية على جوجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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