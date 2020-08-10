صور.. 20 طفلًا يتنافسون في ختام مهرجان حراس النيل لسباق المراكب بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

تختتم، اليوم الاثنين، فعاليات النسخة الثانية لمهرجان حراس النيل "الجريدي"، لسباق المراكب الصغيرة بأسوان، والمقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ضمن برنامج تنمية أبناء الصعيد خلال الفترة من 3 إلى 10 أغسطس الجاري.

وقالت حفصة امبركاب منسقة المهرجان، إن حفل الختام سيبدأ في الثالثة عصرًا من أمام مراسي حديقة فريال وينطلق حتى مرسى نادى التجديف للرياضات المائية بمشاركة 20 طفلا نوبيًا داخل 10 "جريدي" وعقب ذلك سيجرى تسليم الجوائز في السادسة مساءً بحضور ممثل عن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأضافت أن المهرجان يهدف إلى الحفاظ على التراث النوبي الخاص بعادات وتقاليد وارتباط أهل النوبة بالنيل، موضحة أن الجريدي عبارة عن مراكب صغيرة لا يتسع إلا لفرد واحد أو اثنين على الأكثر وهي مصنوعة من الصاج والخشب ويقوم الراكب بالتجديف باليدين وكان يستخدمها أطفال النوبة في الترفيه واللهو في النيل.

