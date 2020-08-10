207 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

سجلت وزارة الصحة العمانية اليوم الإثنين 207 إصابات جديدة بفيروس كورونا، منها 167 لعمانيين و40 لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المُسجلة في السلطنة 81 ألفا و787 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة، ليصبح عدد الوفيات 521 حالة،

مشيرة إلى أن عدد حالات التعافي بلغت 76 ألفا و124 حالة.

وأعلنت سلطنة عمان ، يوم الأربعاء، رفع قيود الانتقال بين المحافظات والتي كانت قد فرضتها في 25 يوليو للحد من انتشار فيروس كورونا خلال عطلة عيد الأضحى اعتبارا

من يوم السبت ، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية.

واعتبارا من يوم السبت ستقلص عمان أيضا ساعات حظر التجول لتصبح من التاسعة مساء حتى الخامسة صباحا لمدة أسبوع بدلا

من ما بين السابعة مساء والسادسة صباحا.

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وسيظل الإغلاق الكامل ساريا على محافظة ظفار في الجنوب حتى إشعار آخر.

وسجلت عُمان، البالغ عدد سكانها 4.7 مليون نسمة، ما يقرب من 80000 إصابة بفيروس كورونا بينها 421 حالة وفاة.